Life is Strange 2: il capolavoro di Dontnod ora anche per Mac

Di Giacomo Martiradonna venerdì 20 dicembre 2019

Feral Interactive ha rilasciato anche per Mac tutti e cinque gli episodi del secondo capitolo di Life is Strange, una delle più coinvolgenti avventure grafiche in cui vi imbatterete.

Non chiamatelo solo videogioco, sarebbe riduttivo. Life is Strange 2 è il secondo capitolo della saga, rilasciato lo scorso 27 settembre su piattaforma Windows PC, PS4 e Xbox One da DONTNOD e Square Enix, e ora finalmente disponibile anche per macOS con tutti e cinque i suoi episodi grazie allo sforzo di Feral Interactive.

Questa volta, prenderete i panni di Sean e Daniel Diaz, due fratelli in fuga verso il Messico dopo un incidente misterioso che vi scaraventerà nel mondo del soprannaturale. La vera peculiarità di questa saga, tuttavia, è il fatto che ogni vostra decisione cambierà per sempre il destino dei personaggi. Non c'è un modo giusto o sbagliato di viverla: ogni vostra azione comporta una reazione che modifica la trama; ogni volta che stringerete una relazione o che allontanerete qualcuno, dovrete subirne le conseguenze positive o negative.

E alla fine, scoprirete di non essere più semplici spettatori o giocatori: sentirete quasi la responsabilità di dover intraprendere la strada giusta. È una sensazione difficile da spiegare, ma fidatevi di noi: si tratta di un'esperienza da fare nella vita, anche se non avete una vocazione per il mondo videoludico.

Telecinesi, eventi tragici, xenofobia, discriminazione e l'odio gratuito tipici dei nostri tempi. Gli ingredienti per una storia perfetta ci sono tutti, ma la regia spetta a voi. Per un totale di quasi 15 ore di gioco e un'immersività davvero unica.

Requisiti di Gioco

Dai nostri test, il porting su Mac di Feral Interactive è molto curato e di estrema qualità come sempre. Per poter giocare a Life is Strange 2, i requisiti sono minimi:





macOS 10.15



Processore: minimo Intel Core i5 2 GHz



RAM: minimo 4 GB



Spazio Libero: minimo 43 GB



Grafica: 2GB Nvidia 680MX, 2GB AMD Radeon R9 M290 o 1.5GB Intel Iris 540



Il gioco funziona magnificamente su queste macchine:



MacBook Pro 13" dal 2016 in poi



MacBook Pro 15" da Fine 2013 con almeno un processore i5 a 2.3GHz (non supportati i modelli Metà 2015 con AMD R9 M370X)



MacBook Air 13" dal 2018 in poi



Mac mini dal 2018 in poi



iMac 21.5" dal 2017 in poi e tutti gli imac 27" da Fine 2014 in poi (compresi anche i Fine 2013 con 2GB Nvidia GeForce GTX 775M o 4GB Nvidia GeForce GTX 780M, e i Fine 2012 con 2GB Nvidia GeForce GTX 680M)



Tutti gli iMac Pro 27" iMac Pros dal 2017 in poi



Tutti i Mac Pro da Fine 2013



Potete scaricare Life is Strange 2 su Steam in promozione a 19,97€; l'unica pecca è che l'audio è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. Buon divertimento.