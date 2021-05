Addio Magic Keyboard e Magic Mouse in Grigio Siderale

Si può acquistare Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard di Apple in Grigio Siderale a ottimi prezzi su Amazon.

Se guardavate con invidia agli accessori Grigio Siderale dell’iMac Pro (che però è più venduto) e del Mac Pro per rendere ancora più stilosa la vostra scrivania, dovrete ordinarli al più presto. Apple infatti sta mandando ufficialmente in pensione Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse in Grigio Siderale.

Leggi anche: Mouse Apple, storia e modelli del Magic Mouse

Da quando Magic Keyboard, Magic Mouse 2 e Magic Trackpad 2 con finitura in Grigio Siderale hanno smesso di essere vincolati all’acquisto di un iMac Pro, con cui furono originariamente introdotti, molti utenti si sono potuto togliere lo sfizio della livrea scura. Una bella soddisfazione a un prezzo nettamente più conveniente rispetto ai 5.000 e passa Euro di un iMac Pro.

Ora però la pacchia sta per finire. Visto che l’iMac Pro non è più in vendita, tastiera, mouse e trackpad in grigio siderale non hanno più ragion d’essere; e pertanto, sono ancora disponibili “finché durano le scorte.” Insomma, se ci stava pensando da un po’, conviene fare il passo ora prima che diventino davvero introvabili; cosa che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Differenze tra Magic Mouse 1 & 2

Tra la prima e la seconda generazione di Magic Mouse ci sono diverse differenze: innanzitutto, nell’ultima revisione la batteria è integrata e non rimovibile; tuttavia, la sensibilità e l’autonomia sono molto simili (con la differenza che la prima generazione occorre sostituire o ricaricare le batterie). Infine, il Magic Mouse 2 è lievemente più leggero dell’altro, e include delle barre di materiale diverso sul fondo che facilitano lo scorrimento sulle superfici.

Accessori Apple Grigio Siderale su Amazon

Tra l’altro, mentre i prezzi su Apple Store online variano in base al colore (sembra di essere tornati al 2006, quando un MacBook nero costava 100€ in più del bianco, per due sciocchezze in più nelle specifiche e solo perché era nero), su Amazon si riesce a strappare prezzi molto migliori. E non fatevi intimidire dai tempi di consegna “Generalmente spedito entro 1-2 mesi” perché in realtà arrivano comunque in pochi giorni; e se i tempi si dilatano a dismisura, si fa sempre a tempo ad annullare l’ordine.