Apple Watch bloccato, forzare il riavvio in caso di freeze

Se qualcosa va storto con Apple Watch, o se sperimentate un blocco, niente paura: ecco come forzare un riavvio del dispositivo, ed eventualmente un ripristino.



Aggiornamento del 18 maggio 2020

Se notate che qualcosa non va col vostro Apple Watch, magari proprio nel bel mezzo di un aggiornamento clou, e avete bisogno di far ripartire il dispositivo, niente paura. Si può usare il metodo soft, oppure il riavvio forzato; nei casi peggiori, invece, si può procedere col ripristino. Ecco come.

Se notate rallentamenti, le app vanno in crash o, peggio ancora, Apple Watch va in blocco totale, non disperate. Potrebbe trattarsi di un semplice problema software, risolvibile con un riavvio.

Riavvio di Apple Watch

Prima di procedere con il riavvio forzato ("Hard Reset"), verificate che la procedura di spegnimento standard ("Soft Reset") funzioni correttamente. Basta premere il pulsante laterale (quello posto sotto la Corona Digitale) per 10 secondi e se compare lo slider di spegnimento, scorretelo verso destra, e usate il medesimo pulsante per riaccendere l'orologio.

Se, tuttavia, la cosa non funziona, allora fate così:





Premete e tenete premuto il pulsante laterale



Premete e tenete premuta la Corona Digitale



Continuate a premere entrambi i pulsanti finché non compare il logo Apple



Nota: questa procedura può essere usata ogni volta che serve, ma mai durante il ripristino o l'aggiornamento. Ciò potrebbe causare danni irreversibili e l'impossibilità di riavviare il dispositivo.





Ripristino Apple Watch

Se il riavvio non ha sortito l'effetto desiderato, potete ripristinare Apple Watch; un backup di tutti i dati e le impostazioni viene effettuato automaticamente da iPhone. Basta seguire questi passaggi, dopo aver posizionato Apple Watch sul caricabatterie:





Su iPhone, aprite l'app Apple Watch



Nel pannello Apple Watch, toccate l'Apple Watch in cima allo schermo



Toccate la "i" a destra dell'orologio



Toccate Annulla abbinamento Apple Watch



Per i modelli GPS + Cellular, verrà chiesto se mantenere o rimuovere il piano cellulare.

Ripristino Apple Watch senza iPhone

Se non è disponibile iPhone, è comunque possibile procedere al ripristino di Apple Watch in questo modo. Sull'orologio:





Aprite Impostazioni → Generali → Inizializza



Premete Contenuto e impostazioni



Immettete il vostro PIN di sblocco e toccate Inizializza



Per i modelli GPS + Cellular, verrà chiesto se mantenere o rimuovere il piano cellulare



