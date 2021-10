Apple Battery Charger, da oggi diventa obsoleto

Apple Battery Charger, il caricabatterie per pile ricaricabili di Apple, diventa ufficialmente un prodotto vintage.

AA Apple Battery Charger è un caricabatterie per pile ricaricabili che Apple aveva lanciato nel lontano luglio 2010. Include due batterie e serviva per ricaricare le batterie di Apple Wireless Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse. Il prodotto fu mandato in pensione nel 2016 e ad oggi tutti gli accessori della serie Magic hanno batterie integrate che si ricaricano via Lightning.

I “Super Poter” del Caricatore

Al tempo, gli annunci del marketing di Cupertino furono roboanti, e millantavano più carica e meno sprechi rispetto alle analoghe soluzioni della concorrenza. L’impressione -neppure tanto velata- era di trovarsi di fronte ad un autentico virtuosismo tecnologico però si scontra con la dura realtà. Chi ha smontato le batterie, tuttavia, afferma che in esse non vi sia nulla di magico. Si tratterebbe solo di buoni prodotti di terze parti.

Sulla pagina dedicata al prodotto, si leggeva:

Apple Battery Charger fissa un nuovo standard per i caricabatterie, con un consumo in standby inferiore a qualsiasi altro caricatore simile sul mercato. Una volta completata la ricarica, la maggior parte dei caricabatterie continua ad assorbire energia: è il cosiddetto “consumo passivo”. Ma Apple Battery Charger è diverso: quando si accorge che le pile sono cariche riduce automaticamente il consumo. Inoltre, le batterie ricaricabili fornite con Apple Battery Charger sono progettate per mantenere un’elevata capacità per centinaia di cicli di ricarica. Così non dovrai più comprare pile nuove o buttarle dopo pochi mesi.

In particolare, si parla di prestazioni d’eccezione e d’una durata di vita media di 10 anni per batteria. Il che, probabilmente, induce a credere che anche in questo Apple fossero di qualche anno avanti alla concorrenza. In realtà, SuperApple le ha smontate ed analizzate (qui la traduzione dal cecoslovacco), e ha scoperto che si trattava d’un prodotto della Sanyo, le Eneloop HR-3UTG, opportunamente impacchettato e personalizzato. Niente tecnologia fantascientifica, insomma, solo un prodotto premium della concorrenza.

Resta invece un buon risultato l’assorbimento in standby, quei 30 milliwatt che Apple affermava essere un decimo dei consumi medi del mercato. Ma il succo era che si trattava di batterie Sanyo con una mela incollata sopra.

Prodotto Vintage

Ma dal 31 ottobre 2021, anche questo prodotto diventa ufficialmente un ricordo del passato. AA Apple Battery Charger dunque non sarà più riparato né sostituito, ammesso che ci sia ancora qualcuno che ad oggi lo utilizza ancora.