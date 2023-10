Porta la musica OVUNQUE con l'Altoparlante Bluetooth SUPER POTENTE e SCONTATISSIMO

Questo gioiellino sarà il tuo compagno ideale per i barbecue in giardino, i weekend in campeggio o qualsiasi attività all'aria aperta.

Questo gioiellino sarà il tuo compagno ideale per i barbecue in giardino, i weekend in campeggio o qualsiasi attività all'aria aperta.