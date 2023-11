Porta la musica OVUNQUE con la Cassa Sony a 190€ IN MENO: promo BLACK FRIDAY

Il Black Friday Amazon è arrivato, e con esso una delle offerte più allettanti per gli amanti della musica: la cassa Bluetooth portatile Sony è ora disponibile a soli 227,93€, con uno sconto del 29% e un coupon aggiuntivo di 71€ da applicare al momento dell’ordine!

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa offerta incredibile è valida solo per il weekend, quindi affrettatevi per non perdere questa occasione unica!

Tutte le specifiche tecniche della Cassa Bluetooth Sony

La cassa Bluetooth portatile Sony non è solo un dispositivo audio, è un’esperienza sonora di qualità superiore.

Dotata di tecnologia di connettività Bluetooth, questa cassa è ideale per chi cerca un suono potente e cristallino. La sua caratteristica più notevole è l’unità altoparlante X-Balanced, che garantisce bassi ottimizzati e un suono ricco e chiaro, indipendentemente dal genere musicale ascoltato.

Un altro punto di forza è la sua autonomia di 30 ore, che la rende perfetta per feste e lunghe sessioni musicali. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, con soli 10 minuti di carica si ottengono 3 ore di riproduzione, ideale per chi è sempre in movimento. E se il tuo smartphone ha bisogno di una ricarica, nessun problema: la cassa dispone di due porte di ricarica USB.

Per gli amanti del karaoke o della chitarra, la cassa offre due ingressi per microfoni o chitarre, trasformandosi in un amplificatore per le tue performance. E con l’opzione Party Connect, puoi collegare fino a 100 modelli compatibili di Sony Bluetooth Speaker, sincronizzando luci e suono per un’esperienza festiva ancora più coinvolgente.

La cassa Bluetooth portatile Sony è l’ideale per chi desidera portare la propria musica ovunque, con un suono di qualità e funzionalità avanzate. Con il Black Friday è disponibile a soli 227,93€, con uno sconto del 29% e un coupon aggiuntivo di 71€ da applicare al momento dell’ordine. Ma attenzione, l’offerta è valida solo per il weekend quindi fate in fretta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.