Porta in VACANZA questo Mini drone in OFFERTA BOMBA (tuo a 140 EURO IN MENO)

Pronto a solcare i cieli e catturare immagini mozzafiato? Prima di andare in vacanza non perdere l’opportunità di acquistare il drone DJI Mini 3 Pro a un prezzo incredibile su Amazon! Con uno sconto del 17%, puoi portartelo a casa per soli 699,99€.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 140 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Preparati a vivere un’esperienza di volo unica e a catturare ricordi indimenticabili con la potenza e la versatilità di questo gioiellino!

Drone DJI Mini 3 Pro: tutte le modalità di utilizzo

Il DJI Mini 3 Pro è un drone pieghevole e leggero progettato per offrire prestazioni eccezionali.

Con la sua videocamera 4K/60fps e un sensore da 48 MP, potrai registrare video ad alta definizione e scattare foto dettagliate con colori vividi e nitidezza sorprendente. Grazie alla sua autonomia di volo di 34 minuti, avrai tutto il tempo necessario per esplorare il territorio circostante e catturare immagini straordinarie.

Una delle caratteristiche più impressionanti del DJI Mini 3 Pro è il suo aggiramento degli ostacoli anteriore, posteriore e inferiore, che ti permette di volare con sicurezza e senza preoccupazioni di collisioni accidentali. Inoltre, il drone dispone di una funzione di ritorno a casa (RTH) che ti consente di farlo tornare automaticamente al punto di decollo in caso di emergenza o perdita di segnale.

Sfrutta l’offerta su Amazon e scopri la libertà di volare e catturare immagini spettacolari da angolazioni uniche. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente desideri esplorare il mondo dall’alto, questo drone è il compagno perfetto per le tue avventure.

