Porta in vacanza la tua cassa bluetooth JBL GO 3: impermeabile e potentissima (-27%)

La cassa JBL GO 3 rappresenta un’eccellente soluzione per coloro che desiderano un’esperienza sonora di alta qualità in un formato compatto e portatile. Grazie al potente JBL Pro Sound con bassi corposi, questo diffusore Bluetooth è progettato per offrire un suono coinvolgente e cristallino, garantendo una riproduzione in streaming senza fili di musica e contenuti audio da smartphone o tablet.

Il design portatile e stiloso della JBL GO 3 la rende un accessorio ideale da portare sempre con sé. I tessuti variopinti e gli inserti espressivi conferiscono un tocco di personalità, mentre le dimensioni ridotte consentono di inserirla facilmente in borse, zaini o tasche, garantendo un look di tendenza in ogni situazione.

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67 assicura una protezione affidabile, consentendo di utilizzare la cassa senza preoccupazioni in ambienti come la spiaggia, la piscina o la doccia. Questa caratteristica la rende un compagno perfetto per le avventure all’aria aperta e le giornate di relax in riva al mare.

Inoltre, la lunga autonomia e la capacità di streaming senza fili permettono di godere fino a 5 ore di riproduzione musicale ininterrotta con una sola ricarica. Questo significa poter ascoltare la propria musica preferita durante tutto il giorno, ovunque ci si trovi, senza doversi preoccupare di rimanere senza energia.

Su Amazon, oggi, la cassa JBL GO 3 viene messa in sconto del 27% per essere poi venduta al prezzo totale e finale di 32,89€.