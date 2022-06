Porta il WiFi ovunque: Ripetitore Wireless 300Mbps a 16€

I modem-router tradizionali hanno tutti lo stesso problema: in alcune stanze prendono bene, in altre molto meno; e così, nelle parti più distanti dal router la connessione risulta sempre un po’ ballerina. La buona notizia è che basta letteralmente una manciata di Euro per risolvere definitivamente, grazie a questo ripetitore Wi-Fi di TP-Link in offerta su Amazon a 16€.

Velocità wireless fino a 300Mbps, 1 Porta LAN, compatibile con i prodotti 802.11b/g/n, Plug & Play, con Tasto WPS e 2 antenne interne. Il Range Extender Tp-Link è perfetto per estendere la portata della tua rete WiFi con velocità di trasmissione fino a 300 Mbps su frequenza 2.4 Ghz.

L’installazione è semplicissima, e avviene tramite il tasto WPS; tutto quel che serve è una presa elettrica a metà tra il router e la zona da coprire. Include anche una porta porta Ethernet che è possibile usare per la connessione di dispositivi cablati, come SmartTV e Decoder.

Un comodo LED indica il livello del segnale in ogni momento, così puoi capire se l’hai posizionato nel punto migliore di casa o dell’ufficio (se la luce è rossa o arancione, spostalo più vicino al router; volendo puoi disattivarla, per esempio se ti dà fastidio la notte). Ma l’aspetto più interessante, e unico per un dispositivo tanto economico, è la gestione dei profili che consente di ricordare le reti wireless a cui è stato precedentemente associato.

Infine, è compatibile con tutti i sistemi operativi, anche quelli più esotici.