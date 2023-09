Porta con te la Cassa Bluetooth: il prezzo CROLLA del 38% ed è occasione!

Hai letto bene! Una cassa Bluetooth di alta qualità è ora disponibile a un prezzo straordinario di 55,99€, con uno sconto del 38%. Questa è l’opportunità perfetta per arricchire la tua esperienza musicale senza svuotare il portafoglio.

Oltre alle specifiche già menzionate, la cassa Bluetooth M5 di BOGASING offre una costruzione robusta e un design elegante. Il suo peso leggero la rende facilmente trasportabile, mentre i comandi intuitivi permettono una facile gestione delle tracce musicali e del volume. La cassa è anche dotata di una porta USB per la ricarica e una funzione di risposta alle chiamate, rendendola ancora più versatile.

Caratteristiche Tecniche da Non Perdere

La cassa Bluetooth in offerta proviene da BOGASING, un marchio rinomato per la sua eccellenza e durata. Il modello M5 si distingue per le sue prestazioni e funzionalità:

Potenza di 40W : Questa cassa offre un suono potente e cristallino, rendendola ideale sia per ambienti interni che esterni.

: Questa cassa offre un suono potente e cristallino, rendendola ideale sia per ambienti interni che esterni. Bluetooth 5.3 : Garantisce una connessione stabile e veloce, permettendo di collegare dispositivi da una distanza di fino a 60 piedi.

: Garantisce una connessione stabile e veloce, permettendo di collegare dispositivi da una distanza di fino a 60 piedi. Autonomia di 30 ore : La batteria di lunga durata ti permette di ascoltare la tua musica preferita per intere giornate.

: La batteria di lunga durata ti permette di ascoltare la tua musica preferita per intere giornate. Impermeabilità IPX7 : La sua resistenza a pioggia, neve e schizzi la rende perfetta per ogni occasione. Può anche resistere all’immersione in acqua fino a 3 piedi per circa 30 minuti.

: La sua resistenza a pioggia, neve e schizzi la rende perfetta per ogni occasione. Può anche resistere all’immersione in acqua fino a 3 piedi per circa 30 minuti. Tre modalità di equalizzazione : Personalizza l’esperienza audio in base al tuo umore o genere musicale preferito, scegliendo tra voce, super bassi o stereo 3D.

: Personalizza l’esperienza audio in base al tuo umore o genere musicale preferito, scegliendo tra voce, super bassi o stereo 3D. Funzione stereo senza fili: Collega due casse insieme per un suono ancora più avvolgente e potente.

Con tutte queste caratteristiche incredibili e un prezzo così vantaggioso, non c’è motivo di esitare.

Acquista ora la tua cassa Bluetooth su Amazon e inizia a goderti un suono di qualità superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.