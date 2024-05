Porta a spasso 500GB con l'hard disk esterno ultrasottile compatibile con tutti i dispositivi: MEGA SCONTO

L’hard disk esterno da 500GB rappresenta una soluzione versatile e affidabile per l’archiviazione e il trasferimento dei dati, compatibile con una vasta gamma di sistemi e dispositivi. Grazie alla sua compatibilità con Windows, Mac, Linux, Android, TV, PC, laptop, PS4 e Xbox, è ideale per chiunque abbia diverse piattaforme di lavoro o intrattenimento.

Questa versione aggiornata dell’hard disk esterno presenta un design migliorato, caratterizzato da una combinazione di strisce di logo specchiate e un rivestimento antiscivolo. Gli angoli arrotondati del contenitore rendono il dispositivo più comodo da tenere in mano, garantendo una maggiore praticità durante l’uso.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’hard disk esterno offre trasferimenti di dati ultraveloci grazie al supporto delle porte USB 3.0 e USB 2.0. In teoria, è in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 120 MB/s e velocità di scrittura fino a 103 MB/s, assicurando tempi di trasferimento rapidi ed efficienti.

La modalità plug and play rende l’utilizzo di questo hard disk esterno estremamente semplice: non è necessario installare alcun software, basta collegarlo e l’unità è pronta per l’uso. Inoltre, il chip del hard disk è protetto da uno strato anti-interferenza in alluminio, che non solo favorisce la dissipazione del calore, ma protegge anche i dati da eventuali interferenze esterne. L’hard disk esterno da 500GB offre una combinazione di prestazioni elevate, design ergonomico e facilità d’uso.