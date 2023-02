POCO X5 Pro 5G: la nuova frontiera dello smartphone

Dopo diversi modelli ampiamente riusciti e diversi consigli della propria utenza presi in considerazioni e sviluppati sul campo, POCO è pronta a presentare due diversi smartphone: POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G.

POCO X5 5G: il fratello minore

Iniziamo dalla versione non Pro, che comunque vanta ottime caratteristiche tecniche. Dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici, POCO X5 5G o re una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza fluida durante la navigazione o il gioco. POCO X5 5G supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, offrendo colori vivaci e accurati e immagini realistiche durante la visualizzazione di foto e video.

Con una risoluzione FHD+ di 2400×1080 e un rapporto di contrasto di 4.500.000:1, il display AMOLED super sottile è parte integrante di uno smartphone leggero che è sottile solo 7,98 mm e pesa solo 189 g. Il superbo schermo è stato certificato come SGS Eye Care Display e Seamless Pro Display, offrendo una protezione completa degli occhi per lunghe ore di utilizzo.

Batteria processore e tripla-camera

Il sistema di fotocamere POCO X5 5G è ricco di funzionalità dinamiche che rendono facile catturare immagini emozionanti ed eleganti ovunque tu vada. Dotato di una configurazione della fotocamera principale da 48 MP, ci sono infinite opzioni per produrre foto e video vivaci. Con 12 filtri per adattarsi al tuo umore, POCO X5 5G è tutto ciò che serve per cogliere ogni momento per l’avventuroso amante della tecnologia Gen-Z.

Facendo contenti molti appassionati che invocavano ad un processore performante, POCO X5 5G è dotato di un chipset Snapdragon 695 con tecnologia di processo TSMC 6nm avanzata. Il dispositivo o re Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 e fino a 256 GB di memoria interna, consentendo un’esperienza utente più fluida con più app in esecuzione in background.

POCO X5 Pro 5G KSP: il top di gamma

Dotato di un’incredibile tecnologia di visualizzazione, POCO X5 Pro 5G lascia tutti basiti con uno schermo Flow AMOLED vivido, fluido e luminoso da 6,67″. Progettato per i più recenti smartphone di fascia alta, questo è il primo telefono della serie X dotato di Flow AMOLED, noto come tecnologia di visualizzazione flessibile come lo smartphone della serie X più sottile di sempre, è spesso solo 7,9 mm con un mento piccolo e un corpo leggero.

POCO X5 Pro 5G ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz di livello di punta per lo scorrimento dei social media e i giochi, offrendo un’esperienza utente estremamente fluida. Il dispositivo dà vita anche a foto e video con 100% DCI-P3 e profondità di colore a 10 bit e una gradazione del colore più uniforme. In condizioni di scarsa illuminazione, il PWM a 1920Hz protegge i tuoi occhi e ti garantisce di non affaticarti.

POCO X5 Pro 5G KSP: fotocamera invidiabile

Progettato per soddisfare le esigenze di velocità e tecnologia reattiva della generazione Z, il sistema di elaborazione della fotocamera Snapdragon 778G di POCO X5 Pro 5G è più veloce rispetto alle precedenti generazioni di telefoni. Un sensore da 108 MP di livello di punta semplifica la fotografia di livello professionale, offrendo una risoluzione ultra elevata e catturando ogni dettaglio e colore, anche di notte e nelle aree buie.

Le velocità sono migliorate per la configurazione (41%), le fotografie (69%) e la modalità notturna (38%), con un processore di segnale di immagine (ISP) che raggiunge due gigapixel al secondo e prestazioni AI eccellenti di 12 TOPS. Per la videografia, POCO X5 Pro 5G supporta le riprese in 4K e la sua funzione vlog include modelli per facili aggiornamenti online.

Snapdragon 778G per uno smartphone a prova di stress

Dotato di una piattaforma mobile Snapdragon 778G realizzata utilizzando l’avanzata tecnologia di processo a 6 nm di TSMC, POCO X5 Pro 5G ha un chipset 5G e una CPU octa-core, che include quattro Cortex A78 e quattro Cortex A55. Essendo uno dei chipset più amati sul mercato, Snapdragon 778G può raggiungere un eccezionale equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni elevate.

Con la RAM e l’ottimizzazione dell’archiviazione dell’ultima MIUI 14 per POCO 2, gli utenti possono godere di prestazioni ancora più fluide ed efficienza di archiviazione. Il potente chipset permette che le immagini vengano elaborate più velocemente, quindi scattare foto e video è veloce, comodo e divertente.

