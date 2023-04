Signore e signori, qui bisogna essere veloci come Bolt. Su Amazon è attualmente acquistabile la versione standard di PlayStation 5 a soli 559€ (sconto 10%), con God of War Ragnarok incluso nel bundle. Ma abbiamo una brutta notizia: ce n’è solo una disponibile. Chi se la aggiudicherà?

PlayStation 5: una console così, non l’hai mai vista

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su eBay, e a prezzo scontato poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e l’esclusiva Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy in un mondo che unisce macchine mostruose e pericolose e paesaggi mozzafiato.

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Giusto per rendere la situazione ancora più intrigante, ti segnalo è da poco uscito l’attesissimo God of War Ragnarok, titolo formidabile incluso nel bundle ora disponibile all’acquisto su Amazon. Lo spot rilasciato da Sony per l’occasione è uno spasso e ha già mandato in tilt la community.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.