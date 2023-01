Il pacchetto comprende la console PlayStation 5 e un codice per FIFA 23 PS5, che può essere riscattato in qualunque momento; puoi acquistare oggi il bundle “PlayStation 5 Standard + FIFA 23 + FUT VCH” a soli 778€, ma devi agire in fretta perché ne sono rimasti solo pochi pezzi. Ti consigliamo di non perdere l’occasione, perché come al solito questi bundle stanno andando a ruba.

La console di Sony, sin dalla sua prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno e ogni volta che vengono rilasciate nuove unità, si creano lunghe file di appassionati che cercano di acquistarla. Ora che è disponibile su Amazon, a un prezzo molto conveniente, perché mai lasciarsi sfuggire l’occasione di possederla?

Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5, quella con lettore Blu-Ray, e la simulazione calcistica per eccellenza, FIFA23. Il videogioco di Electronic Arts è veramente uno spettacolo per gli occhi e comprende anche una sorpresa per tutti coloro che seguono la serie televisiva Ted Lasso, disponibile esclusivamente su Apple TV+. In altre parole, puoi goderti un’esperienza di gioco senza pari e al contempo scoprire un nuovo modo di guardare la tua serie televisiva preferita. Non perdere l’occasione e acquista subito questo incredibile bundle!