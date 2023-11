PlayStation 5 + Final Fantasy XVI in SUPER SCONTO Amazon: solo 499€

Sei un appassionato di gaming alla ricerca dell’esperienza definitiva? Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato! Amazon propone un’offerta imperdibile sulla PlayStation 5 Standard, accompagnata dal nuovissimo e attesissimo gioco Final Fantasy XVI, il tutto a un prezzo eccezionale di 499,99€, con uno sconto del 19%. È l’occasione giusta per entrare nel mondo della next-gen gaming a un prezzo mai visto prima!

PlayStation 5 con Final Fantasy XVI in sconto del 19% su Amazon

La PlayStation 5 si presenta come una delle console più potenti e avanzate sul mercato. Equipaggiata con un processore AMD Zen 2 a otto core e una GPU personalizzata RDNA 2, garantisce prestazioni di alto livello. La sua capacità di supportare giochi in 4K a 120 FPS ti permette di immergerti in mondi virtuali con una fluidità e una chiarezza senza precedenti.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di questa console è l’SSD ultra-veloce, che riduce drasticamente i tempi di caricamento, permettendoti di saltare da un gioco all’altro in un batter d’occhio. Inoltre, la tecnologia audio 3D Tempest offre un’esperienza sonora immersiva, rendendo ogni effetto sonoro più realistico e coinvolgente.

Insieme alla console, riceverai il nuovo capitolo dell’iconica serie di JRPG, Final Fantasy XVI. Questo gioco promette di essere un’esperienza unica, grazie alla sua trama avvincente, personaggi memorabili e un sistema di combattimento dinamico e innovativo. Preparati a esplorare un mondo fantasy ricco e dettagliato, reso ancora più sorprendente dalle capacità grafiche della PS5.

Con un risparmio del 19%, questa offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di gaming. Che tu sia un fan di lunga data di Final Fantasy o desideroso di scoprire le potenzialità della nuova generazione di console, questa combinazione è perfetta per te.

Non aspettare oltre! Aggiungi al carrello la tua PlayStation 5 con Final Fantasy XVI e inizia subito la tua nuova avventura nel mondo del gaming.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.