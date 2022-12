Signore e signori, qui bisogna essere veloci come Bolt e – soprattutto – avere molta, ma molta pazienza. Su Amazon è attualmente acquistabile la versione standard di PlayStation 5 a 619,99 euro, con God of War Ragnarok incluso nel bundle. Qualcuno sta riuscendo nell’impresa (di acquistarla, ovviamente), altri invece hanno gettato la spugna per via di un messaggio di errore che appare al momento dell’aggiunta al carrello. Il consiglio che posso darti è questo: prova, prova e prova ancora.

PlayStation 5: una console così, non l’hai mai vista

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su eBay, e a prezzo scontato poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e l’esclusiva Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy in un mondo che unisce macchine mostruose e pericolose e paesaggi mozzafiato.

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Giusto per rendere la situazione ancora più intrigante, ti segnalo è da poco uscito l’attesissimo God of War Ragnarok, titolo formidabile incluso nel bundle ora disponibile all’acquisto su Amazon. Lo spot rilasciato da Sony per l’occasione è uno spasso e ha già mandato in tilt la community.

