Cambiamo momentaneamente argomento perché…. beh, perché sì. Il peggio sembra ormai essere passato (come per Apple e il suo iPhone 14 Pro), ma è sempre una buona idea sbrigarsi quando PlayStation 5 risulta disponibile all’acquisto immediato. Così, giusto per evitare brutte sorprese.

Infatti ti dico che Unieuro oggi ti permette acquistare uno splendido bundle che – oltre ovviamente alla console e al DualSense – include anche God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Spider-Man Miles Morales, tre videogiochi che sull’ultima arrivata di casa Sony sono a-s-s-u-r-d-i.

PlayStation 5, ecco il bundle che ti fa girare la testa

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su Unieuro, ad un prezzo niente male poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e le esclusive God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Spider-Man: Miles Morales. Impossibile chiedere di meglio!

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

