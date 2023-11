Planetaria e Impastatrice: anticipa IL NATALE a prezzo REGALO!

Non perdere l’occasione di portare a casa il tuo Robot Impastatore VOSPEED KM1550, ora disponibile su eBay a un prezzo imperdibile di soli 107,01€, grazie allo sconto speciale NOVEDAYS.

Con una riduzione significativa dal prezzo originale di 125,90€, questa offerta è un affare da non lasciarsi sfuggire.

Il Robot Impastatore VOSPEED KM1550 è un gioiello tecnologico per gli amanti della cucina. Questo apparecchio di alta qualità, potente con i suoi 1500W e ampio con una capacità di 8 litri, è perfetto per preparare grandi quantità di impasto senza fatica. Include accessori essenziali come gancio uncino, gancio miscelatore, coperchio paraschizzi, ciotola, e frusta, rendendolo estremamente versatile. La sua struttura con piedini antiscivolo e braccio inclinabile, insieme al controllo di velocità variabile, garantisce un utilizzo comodo e sicuro. Inoltre, è facile da pulire, un vantaggio non trascurabile in cucina. Con la garanzia del produttore di 2 anni, puoi essere sicuro della sua affidabilità e durata​.

Specifiche Tecniche:

Potenza: 1500 W

Modello: KM1550

Capacità: 8 litri

Componenti Inclusi: Gancio uncino, Gancio miscelatore, Coperchio paraschizzi, Ciotola, Frusta

Tipo: Impastatrice Planetaria

Numero di Velocità: 6

Caratteristiche: Piedini antiscivolo, Braccio inclinabile, Controllo velocità variabile, Facile da pulire

Usi dell'Apparecchio: Impasto

Garanzia Produttore: 2 anni

Fonte di Alimentazione: Elettrico

Numero di Impostazioni o Programmi: 6

Voltaggio: 240 V

Questo è il momento perfetto per acquistare il Robot Impastatore VOSPEED KM1550. Con un prezzo così vantaggioso e le sue eccellenti caratteristiche, sarà un acquisto che arricchirà la tua esperienza in cucina.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay: aggiungi un tocco di professionalità e convenienza alla tua cucina oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.