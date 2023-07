Pizza pronta in 4 MINUTI con il Forno Ariete SCONTATISSIMO al Prime Day

Pronti a sfornare le vostre pizze preferite in pochi minuti e direttamente a casa vostra? Allora approfitta della mega offerta Prime Day sul Forno pizza Ariete, oggi disponibile su Amazon a soli 72,19€, con uno sconto incredibile del 26% sul prezzo originale.

Potrete finalmente portare il sapore autentico della pizza direttamente nella vostra cucina! Se desiderate sperimentare la gioia di preparare la vostra pizza fatta in casa, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta. La promozione è valida solo per oggi quindi approfittatene subito!

Forno pizza Ariete: come utilizzarlo

Il Forno pizza Ariete è un vero e proprio gioiello per gli appassionati di pizza. Dotato di una potenza di 1200 watt e una temperatura massima di 400°C, questo forno vi permetterà di cuocere pizze croccanti e deliziose in pochissimo tempo. Grazie alla sua modalità di cottura a convezione, il calore sarà distribuito in modo uniforme, assicurando una cottura omogenea su tutta la superficie della pizza.

La versatilità è un altro punto di forza del Forno pizza Ariete. Oltre a preparare pizze, potrete utilizzarlo per cuocere pane, focacce, torte salate e molto altro ancora. Grazie alla sua spaziosa superficie di cottura, potrete cuocere pizze fino a 30 cm di diametro, perfette per soddisfare tutta la famiglia o organizzare una serata pizza con gli amici.

La praticità è un altro elemento che rende il Forno pizza Ariete un prodotto irresistibile. Dotato di timer e termostato regolabile, potrete impostare il tempo di cottura desiderato e controllare la temperatura in modo preciso. Inoltre, il forno è dotato di una comoda luce interna che vi permetterà di monitorare la cottura senza dover aprire il forno e perdere calore.

Questo forno vi permetterà di gustare pizze croccanti e deliziose comodamente a casa vostra, senza dover aspettare la consegna o fare lunghe code in pizzeria. Ad oggi il gioiellino marcato Ariete è disponibile su Amazon a soli 72,19€, con uno sconto incredibile del 26% sul prezzo originale. Fai in fretta, la promozione è valida ancora per pochissimo!

