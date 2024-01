PIU' DI 300€ DI SCONTO sul Tablet con Android 13: oggi lo paghi SOLO 79€

Avete bisogno di un tablet multifunzionale da sfruttare sia a lavor che nel tempo libero? Non cercate oltre, abbiamo il dispositivo che fa per voi ad un prezzo davvero stracciato! Parliamo del Tablet Blackview WIFI 6 con Android 13, al momento disponibile su Amazon a soli 79 euro grazie ad un doppio sconto incredibile.

Per usufruire della promozione basterà applicare al momento dell’ordine il coupon di sconto del 30%, unito al codice promozionale aggiuntivo del 50%. Così facendo risparmierete più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuia. Un’offerta del genere non si era mai vista, approfittatene il prima possibile!

Tablet Blackview con Android 13: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Tablet Blackview WIFI 6 con Android 13 in mega offerta su Amazon è un dispositivo potente e super versatile, adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Supportando il WIFI 6, garantisce una maggiore velocità di trasferimento dati e una rete più stabile. In più è dotato di Bluetooth 5.0 per una copertura più ampia, una trasmissione più veloce e una maggiore compatibilità.

Lo schermo a colori da 10,1 pollici offre colori brillanti e una visione confortevole, mentre grazie alla Widevine L1 è possibile riprodurre video HD in più programmi. Dispone di due altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva 3D coinvolgente ed ha una batteria ad alta capacità da 6580 mAh per un uso prolungato all’aperto, durante i viaggi di lavoro e nel tempo libero.

Con 64GB di memoria di archiviazione, questo tablet pc offre molto spazio per memorizzare i file e supporta fino a 2 TB di memoria di espansione per schede Micro SD/TF. Allo stesso modo, 8 GB di RAM garantiscono un avvio rapido delle app per un’esperienza più fluida in ogni occasione.

Ad oggi il potentissimo Tablet Blackview WIFI 6 con Android 13 è disponibile su Amazon a soli 79 euro, compresa spedizione gratuita. Per usufruire della mega offerta ricordate di applicare al momento dell’ordine il coupon di sconto del 30% unito al codice promozionale aggiuntivo del 50%. Cosa aspettate? Un’occasione del genere è irripetibile!

