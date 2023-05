PIU' DI 100 modalità sportive con lo Xiaomi Redmi Watch 3: oggi a PREZZO MINI

L’alleato perfetto per i tuoi allenamenti è finalmente in offerta speciale su Amazon! Si tratta del formidabile Xiaomi Redmi Watch 3, ora disponibile a soli 109,99€ con uno sconto del 15%!

È una possibilità unica di mettere le mani su uno degli smartwatch più desiderati del momento ad un prezzo davvero piccolissimo. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Corri a fare il tuo ordine adesso!

Xiaomi Redmi Watch 3: il compagno ideale per i tuoi allenamenti a mini prezzo

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 è uno smartwatch, leggero e confortevole da indossare, offre un display a colori di 1.4 pollici con una risoluzione straordinariamente vivida.

È dotato di 100+ modalità sportive per monitorare la tua attività fisica con precisione, dal nuoto al trekking, al ciclismo, e molto altro ancora. L’innovativo sensore di frequenza cardiaca PPG e il monitoraggio del sonno ti permettono di tenere sotto controllo la tua salute 24 ore su 24. Inoltre, con una durata della batteria di ben 10 giorni, sarai libero di goderti le tue giornate senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente.

Non è solo un dispositivo funzionale, ma anche estremamente elegante. Il design minimale e moderno lo rende adatto ad ogni stile e occasione. È resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi non dovrai preoccuparti di toglierlo quando vai a fare una nuotata o ti trovi in una giornata piovosa.

Inoltre, lo Redmi Watch 3 non è solo un dispositivo per il fitness, ma anche un perfetto assistente per la tua vita quotidiana. Con le notifiche smart, non ti perderai mai una chiamata o un messaggio importante. Puoi anche controllare la musica, la previsione del tempo e utilizzare altre utili funzioni direttamente dal tuo polso.

Uno dei punti di forza del Redmi Watch 3 è la sua eccezionale compatibilità. Che tu abbia un iPhone o uno smartphone Android, potrai sincronizzarlo senza problemi, permettendoti di ottenere il massimo dalla tua esperienza smartwatch.

Ad oggi lo Xiaomi Redmi Watch 3 è disponibile a soli 109,99€ con uno sconto del 15%. Corri a fare il tuo ordine, la promozione è limitatissima!