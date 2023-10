PIU' DI 100 EURO DI SCONTO su questa Smart TV LG di ultima generazione

Se stai cercando un aggiornamento per la tua esperienza di intrattenimento a casa, sei nel posto giusto! Amazon offre un affare imperdibile su una Smart TV LG di alta qualità, con uno sconto incredibile del 43% quindi a soli 142 euro.

Questa è un’opportunità da cogliere al volo per portare a casa una TV che offre non solo una straordinaria qualità dell’immagine ma anche una vasta gamma di funzionalità smart. Non perdere questa occasione di risparmiare e migliorare il tuo intrattenimento domestico, corri a fare il tuo ordine!

Smart TV LG in super sconto: tutte le specifiche tecniche

Questa Smart TV LG offre un’esperienza di visione eccezionale grazie ad una serie di caratteristiche all’avanguardia.

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti:

Dimensioni dello Schermo: Con un ampio schermo da 32 pollici, potrai goderti film, programmi TV e giochi con una nitidezza straordinaria.

Risoluzione Full HD: L'alta risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) garantisce dettagli chiari e colori vivaci per un'esperienza visiva coinvolgente.

Piattaforma Smart TV: La Smart TV LG è dotata della piattaforma webOS, che offre un facile accesso a una vasta gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, oltre a un browser web integrato.

Connessione Wi-Fi Integrata: Collegati rapidamente e senza problemi alla tua rete Wi-Fi domestica per lo streaming e la navigazione su Internet.

3 Porte HDMI e 2 Porte USB: Queste porte consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e chiavette USB.

Audio DTS Virtual:X: L'audio immersivo offre un suono coinvolgente per migliorare ulteriormente la tua esperienza di visione.

Questa è un’opportunità unica per migliorare il tuo intrattenimento domestico con una Smart TV LG di alta qualità, ora disponibile su Amazon a soli 142 euro grazie ad un mega sconto del 43%. Portati a casa una TV che offre una straordinaria qualità dell’immagine e una piattaforma smart intuitiva!

