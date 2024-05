Pietanze gustose e sane: friggitrice ad aria Ariete per tutta la famiglia in OFFERTA

La friggitrice ad aria offre un’opzione salutare e leggera per friggere, grazie alla sua tecnologia senza olio. Con un solo cucchiaio di olio, puoi godere dei piaceri della frittura senza i sensi di colpa associati alla tradizionale immersione in olio. Il risultato? Piatti gustosi e croccanti, ma con meno grassi e calorie.

Con il suo cestello extra large da 7 litri, questa friggitrice ad aria ti consente di preparare porzioni XXL di pietanze, fino a 2.5 kg di patatine fritte, in una sola volta. Ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia in un solo colpo, senza dover preparare più lotti di cibo.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua capacità di friggere senza diffondere fumo e odori tipici delle friggitrici tradizionali ad olio. Questo significa che puoi goderti il ​​tuo cibo preferito senza preoccuparti dei cattivi odori che rimangono in casa.

Inoltre, la friggitrice ad aria è estremamente facile da pulire dopo ogni utilizzo, riducendo così anche l’impatto ambientale. Senza la necessità di smaltire l’olio esausto, puoi contribuire a ridurre i rifiuti e mantenere la tua cucina pulita e ordinata. Per garantire la massima sicurezza alimentare, tutte le parti della friggitrice destinate al contatto con gli alimenti sono BPA Free, certificando la loro sicurezza e qualità.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Ariete viene messa in offerta con uno sconto del 19% per un costo totale e finale di 71,99€.