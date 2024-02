Piatti deliziosi e salutari con la Friggitrice ad Aria Xiaomi SCONTATISSIMA

Xiaomi è un’azienda molto versatile che riesce ad offrire tanta qualità nei suoi prodotti a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 22% sulla sua friggitrice ad aria che viene venduta a 89,99.

Offerta super sulla friggitrice ad aria Xiaomi

La friggitrice ad aria Xiaomi si distingue per il suo design all’avanguardia, caratterizzato da un vetro trasparente a tre strati che consente un controllo visivo immediato dello stato di cottura, senza la necessità di estrarre il cestello. Questo innovativo approccio rende il processo di preparazione dei pasti più pratico e coinvolgente, consentendo di monitorare la cottura in tempo reale.

Con una capacità ottimale da 4 litri, la friggitrice ad aria Xiaomi offre ampio spazio per cucinare piatti gustosi e nutrienti, ideali anche per famiglie numerose fino a 5 persone. Inoltre, l’inclusione di una griglia massimizza l’efficienza dello spazio di cottura, consentendo di preparare più porzioni contemporaneamente senza occupare spazio aggiuntivo in cucina.

Grazie alla potenza di riscaldamento 1.600 W e alla circolazione dell’aria riscaldata a 360°, la friggitrice assicura una distribuzione uniforme del calore, garantendo una cottura rapida ed efficiente. Questo permette di ottenere piatti croccanti all’esterno e morbidi all’interno, mantenendo intatti il succo e i nutrienti degli alimenti.

Inoltre, la friggitrice ad aria Xiaomi non si limita alla sola frittura: è in grado di svolgere diverse funzioni, tra cui cottura al forno, fermentazione e scongelamento. Con il display OLED e le 11 modalità preimpostate, regolare temperatura e tempo di cottura diventa estremamente semplice e intuitivo. L’aggiunta del supporto per l’app Xiaomi Home offre accesso a oltre 100 ricette intelligenti, fornendo un’ampia varietà di opzioni culinarie e suggerimenti per preparare piatti deliziosi con facilità.

