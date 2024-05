Per una casa sempre più smart: presa intelligente a 10,99€, OFFERTISSIMA

TP-Link è un brand che spesso propone dei prezzi molto accessibili per dei prodotti ideali per una casa smart e oggi, su Amazon, viene messa in sconto del 31% una presa intelligente per un costo totale e finale di 10,99€.

Presa smart ad un prezzo shock su Amazon: costa pochissimo!

Tapo P105 è una mini presa smart dal design compatto, progettata per offrire un controllo intelligente e conveniente dei tuoi elettrodomestici. Dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz, consente di gestire l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Grazie alla comoda App Tapo disponibile per dispositivi Android e iOS.

La funzionalità di controllo da remoto permette di monitorare e gestire i tuoi elettrodomestici ovunque ti trovi. Con l’App Tapo, puoi impostare facilmente programmazioni per organizzare le tue giornate, creando routine di accensione e spegnimento in pochi secondi. Questa caratteristica ti consente di ottimizzare l’uso dei tuoi dispositivi e risparmiare energia.

Il Tapo P105 offre anche la funzione timer, che ti permette di creare countdown di accensione e spegnimento predefiniti. Ad esempio, puoi impostare lo spegnimento automatico della lampada nella stanza dei bambini a una certa ora ogni sera. Questa funzione è particolarmente utile per automatizzare azioni ricorrenti e migliorare la gestione del tempo.

Per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva, il Tapo P105 è compatibile con i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant. Puoi controllare la presa utilizzando semplici comandi vocali, rendendo l’interazione con i tuoi elettrodomestici ancora più facile. Infine, la modalità assenza del Tapo P105 ti aiuta a simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali.

Su Amazon, oggi, la presa smart viene scontata del 31% per poi essere venduta al costo completo e totale di 10,99€.

