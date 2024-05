PenDrive da 64GB elegante e funzionale: PREZZO TOP

SanDisk è un’azienda molto nota nell’ambito della produzione di dispositivi d’archiviazione e memorie e oggi, su Amazon, la PenDrive da 64GB targata proprio SanDisk viene scontata del 35% per un costo totale e finale di 19,49€.

Maxi promo: 19,49€ per 64GB di PenDrive SanDisk

La PenDrive SanDisk offre un’esperienza di archiviazione versatile e affidabile, ideale per trasferire e archiviare i tuoi dati in modo rapido e sicuro. Con una capacità della memoria di 64 GB, questa unità flash 2-in-1 è progettata per soddisfare le esigenze di archiviazione di tutti gli utenti.

Dotata di un connettore reversibile USB Type-C e un connettore tradizionale Type-A, questa PenDrive consente di spostare i contenuti senza interruzioni tra smartphone, tablet, Mac USB Type-C e computer USB Type-A. Questa versatilità ti permette di utilizzare l’unità con una vasta gamma di dispositivi, garantendo una maggiore flessibilità e comodità nell’uso quotidiano.

Grazie alla sua velocità di scrittura di 150 MB per secondo, questa PenDrive SanDisk consente di trasferire rapidamente i file sul tuo computer, consentendoti di risparmiare tempo e migliorare l’efficienza del lavoro.

Il design elegante con cappuccio girevole a doppia funzionalità è caratterizzato da un involucro in metallo che protegge i connettori e un portachiavi che ti consente di portare con te l’unità ovunque tu vada. Questo garantisce la sicurezza dei tuoi dati e la praticità di avere sempre con te i tuoi file importanti. Inoltre, con l’app SanDisk Memory Zone, puoi eseguire il backup automatico delle foto direttamente dalla tua unità flash.

Su Amazon, oggi, la PenDrive SanDisk è in sconto del 35% per un costo d’acquisto finale di 19,49€. Approfittane subito!

