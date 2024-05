PenDrive da 128GB scontata del 55%: prezzo regalato su Amazon

Kingston recita sempre un ruolo da protagonista nell’ambito della produzione di memorie e oggi, su Amazon, la sua PenDrive da 128GB viene scontata del 55% per un costo completo di soli 8,90€.

128GB a 8,90€: PenDrive in promo!

La PenDrive Kingston da 128GB è un dispositivo di archiviazione affidabile e versatile, perfetto per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo per i propri dati. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa PenDrive offre ampio spazio per documenti, foto, video e molto altro. Utilizza un’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, garantendo una velocità di trasferimento dati rapida ed efficiente.

Tra le caratteristiche speciali di questa PenDrive, spicca la resistenza agli urti, che la rende ideale per l’uso quotidiano, proteggendo i tuoi dati da eventuali cadute o impatti. La PenDrive è dotata di una velocità di scrittura 2x, migliorando le prestazioni rispetto ai modelli standard.

Il design della PenDrive Kingston è studiato per offrire praticità e comodità. L’ampia asola consente di agganciare facilmente il drive a un portachiavi, rendendolo sempre a portata di mano. Inoltre, il pratico connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che lo mantiene al sicuro quando non in uso. Questa PenDrive è disponibile in molteplici colorazioni, che variano in base alla capacità, aggiungendo un tocco di stile personalizzato.

La compatibilità della PenDrive è eccellente, supportando Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS. Questo la rende un’opzione versatile per diversi sistemi operativi, assicurando che possa essere utilizzata con una vasta gamma di dispositivi.

Su Amazon, oggi, la PenDrive Kingston da 128GB viene scontato del 55% per un costo finale di 8,90€.

