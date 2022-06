Pellicola Schermo iPad e iPad Air in Ventro Temperato a 10,99€

JETech Pellicola Protettiva è una cover in vetro temperato per iPad (9,7 pollici di 5ª a 6ª generazione), Air 1, iPad Air 2 e iPad Pro da 9,7 pollici. Costa 10,99€ e non a caso è uno dei prodotti più venduti su Amazon.

Con quel che costa iPad, è fondamentale proteggerlo in ogni modo possibile da graffi, cadute e abrasioni. E anche se in teoria lo schermo è rinforzato con Gorilla Glass di ultima generazione, utilizzare un’ulteriore protezione non è una cattiva idea. Anzi. Se il dispositivo cade di piatto, o se entra in contatto con oggetti appuntiti o affilati, una pellicola è l’unica àncora di salvezza che ci risparmia una costosa riparazione.

Possibilmente facile da installare, compatibile con Apple Pencil, resistente ai graffi e soprattutto a prova di impronta. Come questa protezione schermo è di altissima qualità, e noterai la differenza. Perché è realizzata con vetro temperato con spessore di 0,33 millimetri e bordi arrotondati.

È compatibile con iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Pro 9,7, il nuovo iPad (9,7 Pollici, 2018 / 2017 Modello). Adatta i modelli iPad: A1474/A1475/A1476/A1566/A1567/A1822/A1823/A1673/A1674/A1675/A1893/A1954.

Estremamente resistente ai graffi (fino a 9H, quindi più di un coltello), garantisce però una risposta rapida ai comandi e una perfetta compatibilità con Apple Pencil: sarà come non fosse presente, indistinguibile dallo schermo nativo di iPad. In più è molto trasparente e non teme ingiallimenti.

Infine, aderisce rapidamente al display senza formare bolle, che è la croce di chi deve mettere una pellicola.