Pellicola Protettiva iPad (Kit da 2): tablet blindato a 5€ l'una

Proteggi il fragile display del tuo iPad con questa robusta Pellicola Protettiva per iPad. Completamente trasparente, in Vetro Temperato Anti Graffio e Anti-Impronte, vanta una durezza 9H, per soli 0,33mm di spessore. Il Pacco da due costa solo 9,90€ incluse spedizioni, il che significa che le paghi meno di 5€ l’una.

La Pellicola Protettiva offre la massima protezione per il touchscreen di iPad 9 (2021) /iPad 8 (2020)/ iPad 7 (2019) [10,2″, 9./8./7. Generazione. Realizzato con vetro temperato premium di alta qualità da 0,33 mm con bordi arrotondati ha una durezza elevata: resiste ai graffi fino a 9H (più duro di un coltello) e ha proprietà anti-scheggiatura. Inoltre, è sufficientemente rigido da non creare il temuto effetto bolle sul display.

Resiste a polvere, impronte digitali, ed è anche super facile da installare, e senza bolle. È compatibile con Apple Pencil e Face ID.

Acquista Pellicola Protettiva per iPad (Kit da 2), protezione a 9,90€