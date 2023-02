Disegnare o scrivere su iPad è pratico e piacevole, ma ha un grosso difetto: non restituisce la piacevolezza della sensazione di scrivere su carta. Per fortuna la soluzione è semplice: basta acquistare una pellicola per iPad “effetto carta” e ti sembrerà che Apple Pencil si trasformi in una vera matita.

La pellicola protettiva per iPad “effetto carta” è un accessorio che migliora l’esperienza di scrittura e disegno sul tablet di Apple. Molte persone trovano che la sensazione di scrivere su uno schermo digitale non sia paragonabile a quella della carta, ma questo problema può essere facilmente risolto con questo economico e geniale prodotto.

Questa pellicola protettiva è realizzata in materiale morbido e opaco, perfetto per gli utenti che utilizzano il tablet per prendere appunti e disegnare. La sua compatibilità con l’Apple Pencil rende la sensazione di scrittura molto più scorrevole e simile a quella su carta, migliorando così l’esperienza complessiva di disegno.

Tra l’altro la pellicola è dotata di un rivestimento anti-riflesso che protegge efficacemente dai riflessi e dal temuto riverbero del display. Il trattamento oleorepellente e anti-impronta invece impedisce che rimangano antiestetiche ditate difficili da pulire.

Completa subito l’acquisto e infila nel carrello la Pellicola iPad “effetto carta” a 14€ perché c’è pure uno sconto aggiuntivo. Basta ricordarsi di spuntare la voce Applica coupon 5% prima di arrivare al checkout. E se hai Amazon Prime, le spedizioni rapidissime sono pure gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su Pellicola iPad "effetto carta": sembra di disegnare su un foglio inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.