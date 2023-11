PC Portatile con 6 GB RAM 128 GB ROM a soli 195,49€ grazie al Black Friday

In questi ultimi giorni di Black Friday su Amazon, ecco un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire: l’AOCWEI PC Portatile, ora disponibile a soli 195,49€ con uno sconto del 15%. Questo notebook si distingue per la sua perfetta combinazione di prestazioni elevate e prezzo accessibile, rendendolo l’ideale per studenti, professionisti e chiunque cerchi un computer affidabile senza spendere una fortuna.

PC Portatile a soli 195,49€ con lo sconto Black Friday

Processore Potente: Dotato di un Celeron N4020 che raggiunge una velocità fino a 2.8 GHz, questo PC portatile assicura un’esperienza fluida e veloce, sia che tu stia lavorando su documenti importanti, navigando su internet o godendoti i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Schermo Full HD: Il display da 14 pollici offre una risoluzione 1080 FHD, garantendo immagini nitide e colori vivaci, perfetto per streaming video, lezioni online o presentazioni.

Connettività Avanzata: Con il WiFi 5G e Bluetooth 4.2, resterai sempre connesso con la massima velocità e stabilità. Inoltre, le porte USB e HDMI offrono versatilità per collegare dispositivi esterni.

Memoria Espandibile: I suoi 6GB RAM e 128GB ROM garantiscono ampio spazio per applicazioni e dati. E con la possibilità di estendere la SSD fino a 1TB, non avrai mai problemi di spazio.

Design Elegante e Pratico: Con la sua finitura in argento e una tastiera italiana a membrana, questo notebook non solo appare elegante ma è anche comodo da usare, sia in ufficio che in viaggio.

L’AOCWEI PC Portatile rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante a un prezzo competitivo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalla produttività personale all’intrattenimento. Con l’offerta Black Friday di Amazon, diventa un acquisto ancora più conveniente. Non perdere l’opportunità di portarti a casa questo eccellente notebook a un prezzo imperdibile. Visita ora la pagina di Amazon e approfitta di questa offerta limitata. Ricorda, questi prezzi speciali non dureranno per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.