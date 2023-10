PC 15.6" Windows 11, 16 GB di RAM, 512 SSD con 100€ di sconto

Se sei sempre alla ricerca di dispositivi all’avanguardia che ti garantiscano prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio, la tua attenzione dovrebbe convergere sull’ultimo gioiello tecnologico proposto da ACEMAGIC. Stiamo parlando del PC Portatile 15.6″ Full HD ACEMAGIC Intel N95, un notebook che sta facendo parlare di sé per le sue straordinarie caratteristiche tecniche e, cosa ancor più entusiasmante, è disponibile su Amazon a un prezzo scontatissimo di 289,99€. Ma non è tutto: grazie al coupon di sconto di 100€, potrete usufruire di un ulteriore abbattimento sul prezzo originale. Una vera e propria occasione da non perdere!

PC ACEMAGIC da 15,6″, Windows 11, 16 GB di RAM e 512 GB SSD in sconto di 100€ su Amazon

Sprofondiamo ora nel cuore di questo laptop, esplorandone le specifiche. Innanzitutto, il display Full HD da 15.6 pollici vi garantirà una visione nitida e cristallina di ogni contenuto, rendendo ogni attività, dal lavoro allo svago, un’esperienza immersiva. Il motore che alimenta questo gioiello è l’Intel N95, un processore capace di gestire multitasking avanzato e di garantire un’esperienza d’uso fluida in ogni situazione. A supporto di questa potenza, troviamo ben 16GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512GB, combinazione ideale per assicurare tempi di avvio rapidi e prestazioni elevate.

Ma la lista delle sue peculiarità non finisce qui. Il notebook è equipaggiato con Windows 11, l’ultima versione del noto sistema operativo Microsoft, e dispone di una connettività 2.4G/5G WiFi, assicurando una connessione veloce e stabile. Non mancano le connessioni Type_C, USB3.2 e HDMI, per collegare il vostro laptop a una varietà di dispositivi esterni, e la Webcam integrata per le vostre videochiamate o meeting online.

L'ACEMAGIC Intel N95 Notebook rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un dispositivo potente, affidabile e al passo con i tempi.

