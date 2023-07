PAZZESCO: Xiaomi Redmi 12C, il prezzo CROLLA e lo paghi appena 90€!

Ecco per te un telefono potente e performante senza dover spendere una fortuna: non perdere l’incredibile offerta su Amazon per il Xiaomi Redmi 12C! Questo dispositivo, disponibile a soli 95,89€ con uno sconto del 45%, ti offre un risparmio incredibile di quasi 80€. Non lasciarti scappare questa occasione unica per acquistare uno smartphone di alta qualità a un prezzo irresistibile.

Potente Processore Octa-Core : Con il processore Octa-Core, il Xiaomi Redmi 12C offre prestazioni rapide e fluide, permettendoti di gestire facilmente le tue app preferite e i giochi più esigenti.

: Con il processore Octa-Core, il offre prestazioni rapide e fluide, permettendoti di gestire facilmente le tue app preferite e i giochi più esigenti. Schermo IPS da 6.53 pollici : L’ampio schermo IPS da 6.53 pollici ti offre una visione nitida e dettagliata dei contenuti, ideale per guardare film, giocare o navigare sul web.

: L’ampio schermo IPS da 6.53 pollici ti offre una visione nitida e dettagliata dei contenuti, ideale per guardare film, giocare o navigare sul web. Tripla Fotocamera Posteriore : La fotocamera posteriore da 13MP + 2MP + 2MP ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione, mentre la fotocamera frontale da 5MP cattura selfie perfetti.

: La fotocamera posteriore da 13MP + 2MP + 2MP ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione, mentre la fotocamera frontale da 5MP cattura selfie perfetti. Batteria di Lunga Durata : Con una batteria da 5000mAh, il Redmi 12C ti offre una lunga autonomia, evitando fastidiosi problemi di scarica durante la giornata.

: Con una batteria da 5000mAh, il ti offre una lunga autonomia, evitando fastidiosi problemi di scarica durante la giornata. Sensore di Impronte Digitali: Grazie al sensore di impronte digitali, puoi sbloccare il telefono in modo sicuro e rapido con un solo tocco.

