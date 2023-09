OTTIMIZZA l'uso dell'iPad con questa Tastiera MULTIFUNZIONALE in DOPPIO SCONTO

Se possiedi un iPad, sai quanto sia essenziale avere gli accessori giusti per massimizzare le sue potenzialità. Ecco perché oggi vogliamo presentarti un’offerta imperdibile. La tastiera iPad Earto è ora disponibile su Amazon a soli 37,99€, grazie ad una generosa riduzione del 13% e ad un ulteriore sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perderti l’opportunità di trasformare il tuo iPad in un vero e proprio centro di produttività: corri su Amazon!

Tutte le funzionalitò della Tastiera iPad Earto

Earto ha davvero pensato a tutto per offrirti un accessorio all’altezza delle tue aspettative. Avere una Tastiera per iPad efficiente e funzionale può davvero fare la differenza nella tua routine quotidiana, sia che tu stia scrivendo un report per il lavoro, prendendo appunti per la scuola o semplicemente navigando sul web.

Ma, cosa rende questa tastiera così speciale? Vediamolo insieme:

Design Compatto e Elegante : La tastiera Earto è progettata appositamente per l’iPad, abbracciandone le curve e accentuandone l’eleganza. Il suo design sottile la rende l’accessorio perfetto da portare sempre con te.

: La è progettata appositamente per l’iPad, abbracciandone le curve e accentuandone l’eleganza. Il suo design sottile la rende l’accessorio perfetto da portare sempre con te. Connettività Bluetooth Stabile : Dimentica i fastidiosi cavi e goditi una connessione Bluetooth rapida e stabile. Che tu stia lavorando in un caffè o guardando un film a casa, la tua Earto rimarrà sempre connessa.

: Dimentica i fastidiosi cavi e goditi una connessione rapida e stabile. Che tu stia lavorando in un caffè o guardando un film a casa, la tua Earto rimarrà sempre connessa. Batteria a Lunga Durata : La durata della batteria è fondamentale quando si tratta di accessori per l’iPad. Earto ha pensato a tutto, offrendoti ore e ore di utilizzo senza necessità di ricarica continua.

: La durata della batteria è fondamentale quando si tratta di accessori per l’iPad. Earto ha pensato a tutto, offrendoti ore e ore di utilizzo senza necessità di ricarica continua. Illuminazione LED : Lavorare o giocare al buio non è più un problema. La tastiera Earto offre retroilluminazione LED con diverse modalità di colore, permettendoti di adattarla al tuo mood o all’ambiente circostante.

: Lavorare o giocare al buio non è più un problema. La tastiera Earto offre con diverse modalità di colore, permettendoti di adattarla al tuo mood o all’ambiente circostante. Massimo Comfort di Battitura : Ogni tasto della tastiera Earto è progettato per offrirti un feedback tattile ottimale, garantendoti un’esperienza di scrittura fluida e naturale.

: Ogni tasto della è progettato per offrirti un feedback tattile ottimale, garantendoti un’esperienza di scrittura fluida e naturale. Compatibilità Estesa: Che tu abbia l’ultima versione dell’iPad o un modello leggermente più datato, la tastiera Earto è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendola un’opzione versatile per tutti.

Se desideri elevarti da un semplice utente iPad a un vero e proprio power user, la tastiera Earto è l’accessorio che fa per te. Oggi è disponibile su Amazon a soli 37 euro grazie ad un fantastico doppio sconto. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.