Organizer cavi, caricatori e accessori: 9€ spedizioni incluse

Oramai è un problema di tutti. Dove infilare cavi, adattatori, caricatori e accessori vari di tutti i nostri dispositivi elettronici? Ecco l’uovo di Colombo: un Organizer da viaggio che ti permetterà di tenere tutto in ordine a soli 9,99€ incluse spedizioni.

Con tutti i gingilli elettronici che oramai riempiono le nostre case, tutti oramai abbiamo cassetti pieni di cavi attorcigliati, caricatori di ere geologiche passate, adattatori, cavi, hard disk, cuffie e tanta altra roba utile e meno utile che prende polvere e crea caos.

E così, ogni volta che serve un cavetto specifico, bisogna organizzare una visita speleologica nelle catacombe high-tech del mobile tv o dei cassetti sotto la scrivania. Ma udite udite, da oggi c’è una soluzione pratica e economica che renderà felici anche i più indisciplinati del disordine.

AiQInu organizer permette di tenere organizzati cavi, schede di memoria, archivi esterni, pennette USB, power bank, fotocamere e cellulari in un’unica borsa super compatta (24 x 18 x 10 cm) e multifunzione.

Tra l’altro è anche leggera, facile da trasportare e super resistente grazie al rivestimento a 2 strati. Ciò la rende insostituibile per i viaggi, o anche solo per tenere tutto a portata di mano a casa e in ufficio. E fatta in tessuto Oxford cationico con finitura impermeabile per proteggere i tuoi dispositivi dai danni dall’acqua.

Il vero punto di forza però sono i divisori regolabili che permettono di regolare la posizione e le dimensioni di ogni compartimento, così da sfruttare al meglio lo spazio disponibile senza sprechi.

A questo prezzo poi, dicci come si fa a resistere. Noi l’abbiamo già ordinata. Puoi acquistare questo stupendo Organizer a soli 9,99€ incluse spedizioni.