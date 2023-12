Orchidea LEGO a MENO DI 40€: il regalo dell'ultimo minuto (-20%)

Sei un appassionato di LEGO o un amante delle piante? Ora hai l’opportunità unica di combinare entrambe le passioni con il Set LEGO Orchidea, disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 39,90€, grazie a uno sconto del 20%. Questo set non è solo un gioco, ma un vero e proprio oggetto d’arte che porterà un tocco di eleganza e natura nella tua casa o ufficio.

Orchidea LEGO a soli 39,90€ in sconto su Amazon

Questo set LEGO è un vero gioiello nella gamma dei set LEGO per adulti. Il design sofisticato e l’attenzione ai dettagli rendono il modello sorprendentemente realistico e un punto di conversazione in qualsiasi ambiente. Il set include 608 pezzi che ti permetteranno di costruire un’orchidea con fiori bianchi e rosa e un vaso scanalato blu. La vera magia di questo set sta nella sua capacità di catturare l’essenza di una vera orchidea, con 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici.

La costruzione del vaso blu scanalato e il riempimento con gli elementi LEGO marroni per ricreare il mix di cortecce naturali in cui una vera orchidea cresce sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo set unico. Puoi personalizzare gli steli, i fiori, le radici e le foglie della pianta per ottenere un look personalizzato e ricomporre gli steli per dare vita a nuove composizioni floreali.

Il Set LEGO Orchidea è un oggetto decorativo per la casa o per l’ufficio che cattura lo sguardo, e costruirlo è un’attività creativa e rilassante. È anche un’ottima idea regalo per un compleanno, per lui, per lei o per un’occasione speciale. Inoltre, troverai elementi LEGO nascosti nel set ispirati ad altri kit LEGO, come gli scudi delle minifigure e le code di dinosauro usate per creare i petali e le radici.

Non perdere questa fantastica offerta. Il Set LEGO Orchidea a soli 39,90€ è l’opportunità perfetta per aggiungere un tocco di natura e creatività alla tua collezione LEGO o alla tua decorazione d’interni. Visita Amazon oggi stesso e approfitta di questo sconto del 20% prima che l’offerta scada. Il tuo nuovo set LEGO Orchidea ti aspetta!