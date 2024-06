OPPO A38: smartphone eccezionale ad un prezzo ridicolo, lo paghi meno di 130€

OPPO è un brand molto noto per la produzione di dispositivi di qualità proposti a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il suo A38 viene scontato del 41% e venduto a 129,99€.

Smartphone entry level… solo per il prezzo, OPPO A38 al 42% di sconto!

L’OPPO A38 si distingue per la sua innovativa doppia fotocamera con un design verticale, che include una fotocamera principale da 50MP. Questa configurazione permette di catturare immagini dettagliate e di alta qualità, garantendo risultati sorprendenti in ogni scatto. Inoltre, grazie all’esclusiva lavorazione OPPO Glow a doppia trama, il dispositivo non solo presenta un’elegante finitura satinata e brillante, ma è anche resistente alle impronte digitali e ai graffi, mantenendo sempre un aspetto impeccabile e riconoscibile.

Il generoso display LCD HD+ da 6.56″ dell’OPPO A38 offre un’esperienza visiva coinvolgente, riproducendo colori naturali e realistici. Con una tale ampiezza, il display permette di godere appieno dei contenuti multimediali, garantendo una visione sempre perfetta e immersiva.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’OPPO A38 è dotato di una potente batteria da 5000mAh, che assicura una lunga durata durante un utilizzo intensivo. Inoltre, grazie alla tecnologia SUPERVOOC 33W, la ricarica del dispositivo è rapida e sicura, consentendo di riportare il telefono al massimo della carica in poco tempo, garantendo una pronta disponibilità anche nelle giornate più frenetiche.

L’OPPO A38, dunque, offre un mix di prestazioni avanzate, qualità fotografica eccellente, e un design elegante e resistente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile per soddisfare le proprie esigenze quotidiane.

Su Amazon, oggi, l’OPPO A38 viene messo in maxi sconto del 41% per un costo totale e finale d’acquisto di 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.