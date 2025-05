OpenAI aggiorna Operator con il nuovo modello AI o3

OpenAI ha da poco effettuato l’aggiornamento al nuovo modello o3 per il sistema Operator, che promette di rivoluzionare le capacità di elaborazione e sicurezza, consolidando la posizione dell’azienda come leader nel settore. Grazie a un incremento della potenza di calcolo logico e matematico, questo nuovo modello triplica le capacità di ragionamento, rendendo il sistema più robusto e meno vulnerabile a manipolazioni esterne.

Una delle novità di rilievo del modello o3 è il rafforzamento della sicurezza AI. OpenAI ha implementato dati di sicurezza avanzati per migliorare la gestione delle interazioni autonome, riducendo la propensione del sistema a eseguire azioni potenzialmente dannose o non autorizzate. Questo progresso si traduce in un’interazione più affidabile e sicura, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sul controllo e sull’etica dell’intelligenza artificiale.

Il sistema Operator, progettato per operare in modo indipendente su piattaforme web e ambienti cloud, si posiziona come un punto di riferimento nel panorama degli assistenti AI autonomi. In un contesto competitivo, aziende come Google e Anthropic stanno sviluppando tecnologie analoghe, con strumenti come l’agente Gemini di Google per il controllo del computer e i modelli di Anthropic capaci di navigare autonomamente sul web. Detto ciò, OpenAI punta a mantenere il proprio vantaggio competitivo attraverso un approccio multilivello alla sicurezza e una continua innovazione tecnologica.

Nonostante i progressi, il modello o3 presenta alcune limitazioni. Attualmente, il sistema non dispone di accesso diretto a un ambiente di codifica o a un terminale, pur conservando le capacità di programmazione del modello precedente. Inoltre, OpenAI ha pubblicato un documento tecnico che illustra i miglioramenti significativi rispetto alla versione precedente, sottolineando la riduzione dei rischi legati a comportamenti illeciti o all’accesso a informazioni sensibili.