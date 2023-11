OnePlus 10T a PREZZO STRACCIATO: l'offerta Black Friday è in SCADENZA

Mancano pochissimo alla fine della settimana del Black Friday, e se c’è un’offerta che non puoi permetterti di perdere, è quella del OnePlus 10T su Amazon. Questo gioiello tecnologico è ora disponibile a soli 395€, con uno sconto del 3%!

È il momento perfetto per aggiudicarti uno smartphone all’avanguardia a un prezzo stracciato. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, l’offerta è agli sgoccioli!

OnePlus 10T: Specifiche Tecniche da Capogiro

Il OnePlus 10T è un concentrato di potenza e stile. Dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1, questo smartphone promette prestazioni eccezionali, garantendo una fluidità senza pari sia nella navigazione quotidiana che nel gaming più intenso. La sua RAM da 8 GB e la memoria interna da 128 GB offrono ampio spazio per tutte le tue app e i tuoi file, senza rallentamenti.

Ma non è tutto. Il OnePlus 10T sfoggia un display Fluid AMOLED da 6.7 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che assicura immagini nitide e colori vivaci per un’esperienza visiva senza precedenti. Che tu stia guardando un film, giocando o semplicemente navigando, lo schermo del OnePlus 10T ti lascerà a bocca aperta.

Per gli appassionati di fotografia, il OnePlus 10T non delude. La sua tripla fotocamera da 50MP con sensore IMX766 e OIS offre una qualità d’immagine eccezionale, sia di giorno che di notte. Scatta foto mozzafiato e registra video in alta definizione con facilità e precisione.

E la batteria? Il OnePlus 10T è equipaggiato con una batteria di lunga durata supportata dalla tecnologia di ricarica rapida 150W SUPERVOOC, che ti permette di ricaricare il tuo telefono in un batter d’occhio. Dimentica le lunghe attese per la ricarica: con il OnePlus 10T, sei sempre pronto a partire.

Il OnePlus 10T a soli 395€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 3%, è un affare che capita una volta sola. Con prestazioni di alto livello, design elegante e una fotocamera che ti permette di catturare ogni momento importante, questo smartphone è l’ideale per chi cerca qualità senza compromessi. Approfitta subito dell’offerta, il Black Friday sta per finire!

