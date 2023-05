OGGI l'iPhone 14 Pro è tuo a 190 EURO IN MENO: corri su Amazon!

Sei alla ricerca del tuo prossimo smartphone di punta? Oggi Amazon ha lanciato una mega offerta sull’ultimo arrivato in casa Apple! Parliamo dell’Apple iPhone 14 Pro (128 GB), al momento disponibile ad un prezzo incredibile di soli 1.149 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 14%.

Questo vuol dire che potrai acquistare lo smartphone di ultima generazione risparmiando addirittura 190 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed, in più, potrai effettuate il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Una promozione così non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

iPhone 14 Pro: tutte le caratteristiche dell’ultimo gioiellino Apple

L’iPhone 14 Pro (128 GB) è l’ultimo arrivato in casa Apple e si contraddistingue per le sue specifiche tecniche avanzate.

È dotato di un processore A18 Bionic che è estremamente potente e veloce, rendendolo perfetto per chi vuole un dispositivo performante. Inoltre, presenta una fotocamera tripla posteriore da 12MP, che garantisce foto e video sorprendenti con una risoluzione superiore. La fotocamera frontale da 12MP, invece, è perfetta per selfie di alta qualità.

Questo modello ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel, che offre una qualità delle immagini eccezionale e una luminosità straordinaria. È resistente all’acqua e alla polvere (IP68), il che lo rende perfetto per chi desidera un dispositivo robusto e affidabile.

Lo smartphone presenta una batteria di lunga durata che ti permette di utilizzare il dispositivo per diverse ore senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare. In più, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, puoi caricare il dispositivo in modo veloce e pratico.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la tecnologia 5G, che garantisce una connessione veloce e stabile. Questo significa che puoi goderti streaming video, giochi e navigazione web senza interruzioni e rallentamenti.

Ad oggi l’Apple iPhone 14 Pro è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 1.149 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 14%. Questo vuol dire che potraia acquistarlo con un risparmio bomba di 190 euro. Un’offerta così conveniente non si era mai vista, coglila al volo!

