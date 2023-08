OGGI il potente Mini PC con Ryzen 7 lo paghi 120 EURO IN MENO

Sei pronto a potenziare la tua esperienza informatica con un Mini PC di alta qualità ad un prezzo straordinario? Allora non perdere l’opportunità di acquistare il Mini PC TRIGKEY con processore Ryzen 7 su Amazon a soli 329€, risparmiando ben 120€ grazie al coupon di sconto!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Questa offerta è un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire: approfittane subito e scopri il potenziale di prestazioni eccezionali che questo Mini PC può offrirti!

Mini PC TRIGKEY: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC TRIGKEY è un concentrato di potenza e versatilità adatto per qualsiasi tipologia di attività, sia nell’ambito professionale che in quello dell’intrattenimento quotidiano.

Dotato di un processore Ryzen 7, potrai godere di prestazioni straordinarie in ogni compito, che si tratti di gaming, editing multimediale o multitasking intensivo. La velocità di clock fino a 4,4 GHz garantisce un’esperienza fluida e reattiva, senza alcun rallentamento.

Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVME PCIe 3.0 da 500GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e avviare le applicazioni in modo rapido e senza intoppi. Inoltre, il Mini PC TRIGKEY supporta il doppio schermo 4K, consentendoti di immergerti completamente nella tua esperienza visiva.

La connettività è un altro punto di forza di questo Mini PC. Grazie al supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.2, potrai godere di una connessione veloce e stabile, sia che tu stia navigando in rete, giocando online o trasferendo file. Inoltre, con le porte USB 3.2 Gen2, avrai a disposizione una velocità di trasferimento dati eccezionale per collegare i tuoi dispositivi esterni.

Assicurati di non perdere questa incredibile occasione per migliorare la tua esperienza informatica. Scegli il Mini PC TRIGKEY e vivi l’efficienza e le prestazioni che meriti! Oggi è disponibile su Amazon a soli 329€, con un risparmio di 120€ grazie al coupon di sconto. Corri a fare il tuo ordine e potrai finalmente affrontare le tue attività informatiche con una facilità mai provata prima!

