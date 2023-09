Oggi bastano SOLO 20 EURO per 6 confezioni di Caffè Vergnano 1882 (108 CIALDE)

Chi può resistere al richiamo di un buon caffè, specialmente quando si tratta di una delle marche più storiche e rinomate d’Italia? Se sei un vero appassionato di caffè, hai ora l’opportunità di tuffarti in un’esperienza gustativa autentica e raffinata. Con 6 confezioni di Caffè Vergnano 1882 (per un totale di 108 cialde ), non solo avrai a disposizione un rifornimento per molte settimane, ma potrai godere di questa delizia a un prezzo super conveniente di 20,94€ , grazie a uno sconto imperdibile del 37%.

La spedizione è gratuita e potrai ricevere il tuo rifornimento domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Un’offerta così non capita tutti i giorni!

Caffè Vergnano 1882: la miscela perfetta per ogni momento della giornata

Dai inizio alle tue giornate con l’energia e la ricchezza di un caffè tradizionale italiano. Se ti sei sempre chiesto dove trovare quella miscela perfetta che risveglia i sensi e avvolge il palato, la risposta è qui, direttamente dalla storica casa del Caffè Vergnano 1882.

Ecco cosa rende così speciale il Caffè Vergnano 1882:

Tradizione e Qualità : Fondato nel 1882, Vergnano è uno dei brand di caffè italiani più antichi e apprezzati. Ogni cialda racchiude più di un secolo di esperienza e passione nella torrefazione.

Sapore Autentico : Le cialde contengono una miscela equilibrata di Arabica e Robusta, garantendo un gusto ricco, una crema densa e un aroma avvolgente, proprio come il caffè servito nei bar italiani.

Comodità e Facilità d’Uso : Grazie al formato in cialde, puoi goderti il ​​tuo caffè in pochi secondi, senza il disordine dei metodi tradizionali. Ogni cialda è sigillata ermeticamente per mantenere la freschezza.

Eco-Sostenibilità : In un’era di crescente consapevolezza ambientale, è essenziale sapere che queste cialde sono biodegradabili . Puoi gustare il tuo caffè sapendo di fare una scelta ecologica.

Quantità Generosa : Con 108 cialde , sei equipaggiato per lunghi momenti di puro piacere caffettiero. Che tu le condivida con amici e famiglia o i gusti da solo, questo set ti garantirà molte mattine energizzanti.

Oggi su Amazon potrai acquistare 6 confezioni di Caffè Vergnano 1882 (per un totale di 108 cialde ) a soli 20 euro grazie ad un mega sconto del 37%. Porta a casa una tradizione italiana di sapore e qualità, cogli questa occasione super conveniente al volo!

