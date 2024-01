OFFERTISSIMA per XIAOMI Scopa Elettrica senza fili con un ottimo sconto!

Il nuovo anno è iniziato, e con esso è arrivata una pioggia di sconti che non puoi ignorare. Tra le offerte più allettanti c’è quella del Xiaomi Vacuum Cleaner G11, ora disponibile su Amazon a soli 349,90€, grazie a un eccezionale 13% di sconto. È il momento perfetto per regalarti un alleato tecnologico che renderà la tua casa impeccabile con il minimo sforzo.

Un Alleato Intelligente per una Casa Impeccabile

Il Xiaomi Vacuum Cleaner G11 non è solo un aspirapolvere, è una rivoluzione nella pulizia domestica. Immagina di poter mantenere i tuoi pavimenti sempre puliti senza dover sollevare un dito. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 185 AW, questo dispositivo non solo aspira ma regola automaticamente la velocità in base ai dati provenienti dal sensore in modalità Auto. Quando si incontrano superfici difficili da pulire come i tappeti a pelo lungo, la velocità del motore aumenta automaticamente per l’efficienza della pulizia.

Ma la vera magia sta nella sua tecnologia avanzata. Dotato di una batteria a lunga durata, le celle della batteria ai polimeri agli ioni di litio ad alta densità di energia assicurano una durata della batteria di 60 minuti e semplificano la pulizia di case di grandi dimensioni. Inoltre, la tecnologia antigroviglio della spazzola a rullo taglia automaticamente i capelli che si aggrovigliano sulla spazzola a rullo in sicurezza e senza danneggiare i pavimenti o i tappeti.

Non dimenticare il display LCD interattivo che fornisce varie informazioni, come ad esempio le 3 modalità di aspirazione, il livello della batteria e gli avvisi di errore. Consente di tenere sempre traccia dello stato dell’aspirapolvere, rendendolo ancora più facile da usare.

Non Lasciarti Sfuggire Questa Offerta!

Acquista ora il tuo Xiaomi Vacuum Cleaner G11 a soli 349,90€ e inizia il tuo nuovo anno con una casa sempre pulita e accogliente.

