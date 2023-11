OFFERTISSIMA: PC Portatile HP al minimo storico grazie al BLACK FRIDAY!

Il Black Friday su Amazon è l’occasione perfetta per aggiornare la tua tecnologia, e con pochi giorni rimasti, è il momento di agire! L’offerta da non perdere è il PC Portatile HP con Intel Core i5, ora disponibile a soli 479,99€, con uno sconto del 11%. Un’opportunità eccezionale per ottenere un laptop potente e versatile a un prezzo incredibile.

Processore potente e prestazioni top di gamma

Processore Intel Core i5-1235U : Prestazioni elevate per multitasking e produttività.

: Prestazioni elevate per multitasking e produttività. RAM 8GB DDR4 : Fluidezza e velocità nell’esecuzione delle applicazioni.

: Fluidezza e velocità nell’esecuzione delle applicazioni. SSD 512GB : Ampio spazio di archiviazione con accesso rapido ai dati.

: Ampio spazio di archiviazione con accesso rapido ai dati. Intel Iris X Graphics : Grafica nitida e dettagliata per un’esperienza visiva ottimale.

: Grafica nitida e dettagliata per un’esperienza visiva ottimale. Display 15.6” FHD Antiriflesso : Comfort visivo e immagini di qualità superiore.

: Comfort visivo e immagini di qualità superiore. Connettività Wi-Fi e Lettore SD : Facile accesso a internet e flessibilità nella gestione dei dati.

: Facile accesso a internet e flessibilità nella gestione dei dati. Webcam HD : Per videochiamate e conferenze online di alta qualità.

: Per videochiamate e conferenze online di alta qualità. Windows 11 Home: Sistema operativo moderno e intuitivo.

Il PC Portatile HP con Intel Core i5 è la scelta ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. Il suo processore Intel Core i5-1235U garantisce prestazioni elevate, rendendolo perfetto per il multitasking e le applicazioni esigenti. La RAM da 8GB DDR4 assicura un’esperienza fluida e veloce, permettendoti di passare senza problemi da un’attività all’altra.

Con un SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi file importanti, con il vantaggio di un accesso rapido ai dati. La grafica Intel Iris X offre immagini nitide e dettagliate, sia che tu stia lavorando su presentazioni, guardando video o giocando.

Il display da 15.6 pollici FHD antiriflesso offre un comfort visivo superiore, riducendo l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. La connettività Wi-Fi e il lettore SD offrono versatilità e facilità di accesso a internet e ai dati. Inoltre, la webcam HD è perfetta per mantenere connessioni professionali e personali attraverso videochiamate di alta qualità.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday. Il PC Portatile HP con Intel Core i5 a soli 479,99€ è un’opportunità da cogliere al volo.

Acquista ora e porta a casa un laptop potente, versatile e pronto a soddisfare tutte le tue esigenze tecnologiche.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.