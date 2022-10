La sicurezza non è mai troppa, ecco perché l’acquisto di un videocitofono è sempre consigliato. Se ne stai cercando uno di qualità e con alle spalle un marchio affidabile, su Amazon – in occasione delle Offerte Esclusive Prime – trovi il Video Doorbell Pro con alimentatore Plug-In di Ring (marchio Amazon) a soli 79,99 euro. Lo sconto del 56% è pazzesco e fa crollare il prezzo di listino di norma fisso a 179,99 euro.

Con il Ring Video Doorbell Pro puoi controllare la tua casa e chi c’è alla porta ovunque tu sia, con video in HD a 1080p. Puoi ricevere avvisi sui tuoi dispositivi mobili quando qualcuno si avvicina alla tua porta, in modo da poter vedere, ascoltare e parlare ai visitatori dal tuo smartphone, tablet e PC.

Dal tuo dispositivo mobile puoi ascoltare e parlare a chi è fuori la tua porta. Come? Con il microfono e gli altoparlanti con cancellazione del rumore integrati. Inoltre, collega il videocitofono Ring a specifici dispositivi Echo (Echo Spot) e ai dispositivi con integrazione Alexa per controllarlo tramite comandi vocali e per visualizzare in qualsiasi momento ciò che succede in tempo reale davanti all’ingresso del tuo appartamento.

Per quanto riguarda invece l’alimentatore plug-in, è fondamentale perché garantisce un’alimentazione ininterrotta per il videocitofono, e quindi puoi avere tutto costantemente sotto controllo.

Ti ricordo che lo sconto del 56% sarà attivo solo per la giornata di oggi, 12 ottobre. Una volta terminata l’iniziativa Amazon (chiamata Offerte Esclusive Prime, appunto), tornerà al suo prezzo di listino.