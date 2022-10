Offerte Esclusive Prime: MacBook Air M1 256GB a 1.009€

Non tutti hanno bisogno dell’ultimo modello o del nuovo MacBook Air M2. Molti utenti trovano più che adeguato il MacBook Air M1 tanto più che, grazie alle Offerte Esclusive Prime 2022, costa ancora meno: da 1.229€ passa a a 1.009€, anche a rate senza costi aggiuntivi o nascosti. In questo caso, la spesa è di soli 220€ al mese per 5 mesi.

Il modello in promo è il MacBook Air M1 con 8GB di RAM con 256GB di archiviazione SSD.

Il MacBook Air con chip M1 è uno dei miglior laptop ultraportatili di Cupertino. Potente e leggero, include un eccellente display Retina da 13,3″ per immagini con un livello di dettaglio molto elevato, testo nitido per una perfetta leggibilità. Questo modello è privo di meccanismi di raffreddamento attivo, ed è pertanto molto silenzioso. In più, ha una lunga autonomia.

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Tutto gira in modo fluido grazie al chip M1, progettato da Apple stessa e implementato anche su iPad Pro, MacBook Pro e iMac. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O in un unico circuito da ben 16 miliardi di transistor.