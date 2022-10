Offerte esclusive Prime: i migliori sconti sugli auricolari wireless

Metti via quegli auricolari cablati, datati, di scarsa qualità e privi di feature su cui oggi bisogna fare affidamento per godere di un’esperienza utente al passo coi tempi. Mi riferisco ai comandi touch, alla cancellazione attiva del rumore, all’impermeabilità e così via. Solo per 48 ore, su Amazon ci sono auricolari wireless scontati fino al 65% e sarebbe davvero un peccato farsi sfuggire occasioni di questo tipo.

Oppo Enco Air W32 (-62%)

Con questo look che ricorda quello degli AirPods di prima e seconda generazione, gli Enco Air W32 puntano tutto sul driver dinamico composto in titanio da 12 millimetri e sulla tecnologia power booster per i bassi. L’autonomia – se si considera anche il case di ricarica – si spinge fino alle 24 ore di ascolto, che è davvero un risultato incredibile. Gli auricolari wireless in-ear di Oppo supportano poi la cancellazioen attiva del rumore e i comandi smart touch.

Grazie al super sconto del 62%, sono acquistabili in questi due giorni pazzi su Amazon a soli 37,49 euro.

Samsung Galaxy Buds Live (-65%)

Le cuffie true wireless di Samsung sono progettate attorno alla forma naturale del tuo orecchio, in modo che possano essere indossate comodamente tutto il giorno. I Galaxy Buds Live con suono AKG supportano la cancellazione attiva del rumore, i comandi touch e pesano solo 5,6g.

Oppo Enco X (-51%)

Gli auricolari wireless Enco X sono creati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, con un lunga storia nel campo delle apparecchiature audio. Sono innovativi perché presentano un design a doppio driver coassiale che solitamente si trova solo nei dispositivi di altissima fascia. Sono resistenti all’acqua e – anche in questo caso – supportano la cancellazione del rumore e i comandi touch.

Huawei FreeBuds 4i (-38%)

Sensori per il rilevamento di rumore ambientale, sistema a doppio microfono, tecnologia beamforming, tecnologia AI per la riduzione del rumore, 10 ore di autonomia, supporto alla ricarica rapida, driver dinamico da 10mm, sincronizzazione Bluetooth stabile e rapida. C’è bisogno di continuare?

Nothing Ear (1) (-25%)

Il look è straordinario e unico nel suo genere, ma gli auricolari wireless di Nothing hanno anche una scheda tecnica di assoluto spessore: driver dinamico da 11,6 millimetri, Bluetooth 5.2, riduzione attiva del rumore, autonomia di 34 ore (con custodia di ricarica), tecnologia Clear Voice, tre microfoni e resistenza ad acqua e sudore (certificazione IPX4).