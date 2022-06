Offerte Apple 23 giugno: 230€ di sconto su AirPods Max

Torna la nostra rubrica coi migliori sconti sui prodotti Apple di oggi 23 giugno 2022. Ti risparmiamo il tempo e la fatica di cercarli su Amazon: qui trovi le offerte più interessanti della giornata.

iPhone

iPhone SE base è scontato fino all’8%, ma il risparmio più consistente si ha col modello da 64GB color Galassia. Chi avesse bisogno di più spazio tuttavia apprezzerà il taglio da 256GB Rosso, scontato del 9%.

Scende ancora di prezzo iPhone 12, che ora si porta via a partire da 646€ (-23% di sconto!) nel taglio da 64GB:

Buoni prezzi anche per iPhone 13, col taglio Azzurro 256GB che cala di qualche Euro rispetto a ieri, raggiungendo così il -12% rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple:

AirPods

Gli AirPods, uno dei prodotti più amati dagli utenti, e su Amazon arrivano anche a oltre il 25% di sconto. E continua il super sconto per AirPods Max Verdi a -36%! Non sono disponibili, ma questa è la ragione per cui costano così poco. In ogni caso, la logistica di Amazon è rapidissima, quindi è praticamente certo che torneranno disponibili tra poche ore o giorni. Però te le porti via a 230€ in meno!

iPad

Il tablet di Cupertino più accessibile di oggi è l’iPad da 10 pollici a -15%:

Molto interessante anche iPad Pro 11″ base, sebbene la scontistica migliore veda sui tagli superiori:

Infine, ecco i prezzi del nuovo iPad mini, a -11%:

Mac

Scorte ancora ristrette per i Mac, con sconti interessanti soprattutto su iMac con GPU a 7 core:

Prezzi invariati invece per Mac mini:

Accessori Mac

Buon prezzo per le tastiere, come sempre, e ottima offerte per AirTag, magari dividendo la spesa con un amico. I cavi oramai un po’ troppo costosi, secondo noi meglio puntare sulla concorrenza. Ottimo prezzo anche per Magic Mouse: