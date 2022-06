Offerte Apple 22 giugno: fino al 23% di sconto su iPhone

iPhone, iPad, Mac e accessori: ecco i migliori sconti sui prodotti Apple su Amazon di oggi 22 giugno 2022. Li abbiamo cercato noi per te, così non devi perdere tempo.

iPhone

iPhone SE è scontato fino al 9%, ma il risparmio più consistente si ha col modello da 64GB. Chi aveva bisogno di più spazio tuttavia apprezzerà il taglio da 256GB, scontato del 7%.

Scende di prezzo iPhone 12, che ora si porta via a partire da 646€ (-23% di sconto!) nel taglio da 64GB:

Non male anche iPhone 13, che invece che raggiunge sconti fino al 16% rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple:

AirPods

AirPods Pro e AirPods 3 sono uno dei prodotti più gettonati, e su Amazon arrivano anche a oltre il 25% di sconto. E super mega sconto per AirPodsMax Verdi a -36!

Ecco le migliori offerte della giornata:

iPad

Il tablet di Cupertino più scontato di oggi è iPad Pro 11″ che scende sotto la soglia psicologica degli 800€. Non male comunque neppure i tagli più grossi:

Ottimo anche l’iPad entry level:

Scontatissimo anche il nuovo e potente iPad mini, a -11%:

Mac

Lato Mac la situazione è un po’ più complicata, con scorte al contagocce ma sconti comunque interessanti, se hai la pazienza di aspettare qualche giorno per la consegna.

Accessori Mac

Buon prezzo per le tastiere, e ottima offerte per AirTag, magari dividendo la spesa con un amico. I cavi oramai un po’ troppo costosi, secondo noi meglio puntare sulla concorrenza. Ottimo prezzo anche per Magic Mouse: