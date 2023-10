Stampante Multifunzione Epson Expression Home a meno di 60€!

Amazon ha lanciato una super offerta sulla stampante multifunzione Epson Expression Home. Questo gioiello della tecnologia è ora disponibile a un prezzo straordinario di 57,90€, con uno sconto impressionante del 19% sul prezzo originale di 71,56€.

Stampante multifunzione Epson Expression Home con cartucce di inchiostro separate

La stampante multifunzione Epson Expression Home XP-2200 non è una semplice stampante. È un dispositivo multifunzione che combina le migliori caratteristiche delle stampanti moderne con una versatilità senza precedenti. Grazie alla sua connettività USB, WiFi e Wi-Fi Direct, puoi liberarti dei fastidiosi cavi e stampare o scansionare documenti direttamente dal tuo dispositivo mobile, ovunque tu sia nella tua casa o ufficio.

La sua avanzata tecnologia di stampa a getto d’inchiostro garantisce risultati di alta qualità in ogni stampa. Che tu debba stampare un documento in bianco e nero o una foto a colori, puoi aspettarti risultati nitidi e vivaci ogni volta. E con una velocità di stampa impressionante di 27 ppm in bianco e nero e 15 ppm a colori, non dovrai mai aspettare a lungo per avere tra le mani il tuo documento o la tua foto.

Ma le caratteristiche sorprendenti non finiscono qui. Questa stampante offre una serie di funzionalità che la rendono unica nel suo genere. Immagina di poter stampare direttamente dalla tua e-mail o di scansionare un documento e inviarlo direttamente alla tua casella di posta elettronica. E se ami condividere le tue foto sui social media, l’app Epson Creative Print ti permette di stampare le tue immagini preferite direttamente dai tuoi account social.

Inoltre, la Stampante Multifunzione Epson Expression Home XP-2200 è stata progettata pensando anche al tuo portafoglio. Il set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson ti offre stampe di alta qualità senza svuotare le tue tasche. E con le cartucce di inchiostro separate disponibili sia in formato standard che XL, puoi scegliere l’opzione migliore per le tue esigenze e ridurre ulteriormente i costi di stampa.

Ora, pensa a tutto ciò che potresti fare con una stampante come questa. Documenti per il lavoro, compiti per la scuola, foto di famiglia, biglietti d’auguri personalizzati e molto altro ancora. E tutto questo a un prezzo incredibile di 57,90€. Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria. Aggiungi al carrello la Stampante Multifunzione Epson Expression Home XP-2200 e scopri un mondo di possibilità. Affrettati, le offerte come questa non durano a lungo!

